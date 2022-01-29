Şişli'de korkutan yangın

Yangın saat 21.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskişehir Mahallesi, Al Dayan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı. Binadan dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Servis'e haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi mahsur kaldı

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı duman sardı. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan iki kişi binada mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan vatandaşlarda ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Ambulansa alınarak oksijen verilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.