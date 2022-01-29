  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Şişli'de korkutan yangın
Yerel

Şişli'de korkutan yangın

Şişli'de 3 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında 2 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 23:08:00 -
Şişli'de korkutan yangın

Yangın saat 21.20 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle Eskişehir Mahallesi, Al Dayan Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı. Binadan dumanlar çıktığını görenler durumu 112 Acil Servis'e haber verdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 kişi mahsur kaldı

Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle binayı duman sardı. Yoğun duman nedeniyle dışarı çıkamayan iki kişi binada mahsur kaldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın kısa sürede söndürülürken, mahsur kalan vatandaşlarda ekipler tarafından binadan çıkarıldı. Ambulansa alınarak oksijen verilen vatandaşların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay