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Yerel Şişli'de 4,5 kilogram bonzai ele geçirildi!
Yerel

Şişli'de 4,5 kilogram bonzai ele geçirildi!

İstanbul'da bekçilerin şüphe üzerine durdukları bir kişinin çantasında yaptıkları aramada 4,5 kilogram bonzai ele geçirdi.

Yeniakit Publisher
2022-04-16 12:04:00 -
Şişli'de 4,5 kilogram bonzai ele geçirildi!

Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü Kuştepe Polis Merkezi Amirliğine bağlı Çarşı ve Mahalle bekçileri, gece yarısı devriye gezdikleri esnada sokak üzerinde yürüyen bir Z.Ö. isimli şahıstan şüphelendi.

Şüpheli kişiyi durduran bekçiler, şahsın elindeki çantanın içerisinde inceleme yaptı.

Vakumlu şeffaf poşetler içerisinde satışa hazır yaklaşık 4,5 kilogram "bonzai" diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirdi.

Emniyetteki ifade ve adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Z.Ö. çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İLKHA)

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