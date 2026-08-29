  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Meteoroloji’den 26 ile alarm! İki kentte turuncu kod: Şiddetli yağış geliyor İETT otobüsü evin çatısına ramak kala durdu! İstanbul’da yine kaza ABD ordusundan Pasifik’te kartellere ağır darbe! Tekneyi ele geçirip batırdılar 29 Ağustos 2026: Günün Ayet ve Hadisi Kamyoneti şarampole yuvarlanan şehit babası kurtarılamadı Dijital kuşatmaya karşı milli güvenlik alarmı! 29 Ağustos 1966: Seyyid Kutub’un idam edilmesi (Mısırlı düşünür ve aksiyon adamı) Trump’tan Venezuela açıklaması! Petrol rezervlerinde dev anlaşma Yasal sınırın 11 katı çıktı! Direksiyonda sızdı! Yakıt ücreti ambulansta tahsil edilmeye çalışıldı Sözde halkçı Özel, halkı böyle azarladı: Lanet olsun!
Yerel Şişirdiği lastik işçinin kafasında patladı
Yerel

Şişirdiği lastik işçinin kafasında patladı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi mevkisindeki oto lastikçide, bir işçi tarafından şişirilmeye çalışılan lastik patladı. Patlamanın şiddetiyle havaya fırlayan lastiğin kafasına çarpması sonucu işçi yere düştü.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lastiğin şişirildiği sırada patlaması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İslahiye-Hassa kara yolu Kırıkçalı Mahallesi mevkisindeki oto lastikçide, bir işçi tarafından şişirilmeye çalışılan lastik patladı.

Patlamanın şiddetiyle havaya fırlayan lastiğin kafasına çarpması sonucu işçi yere düştü.

Öte yandan o anlar, iş yerinin güvenlik kameralarınca kaydedildi.

İş yeri sahibi İbrahim Göğebakan, yaklaşık 35 yıldır sektörde çalıştığını ve böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi.

Göğebakan, olayda çalışanın herhangi bir zarar görmediğini belirterek, meslektaşlarına lastik şişirme işlemleri sırasında daha dikkatli olmaları tavsiyesinde bulundu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23