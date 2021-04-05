Sisi'den Ramazan öncesi flaş karar! O dizi kaldırıldı

Mısır merkezli Birleşik Medya Hizmetleri şirketi, dün, Mısır'ın altın çağı olarak kabul edilen yeni krallık döneminin ilk hanedanı olan 18. hanedanın kurucusu Firavun Kral Ahmose’nin hikayesini anlatan Kral isimli dizinin yayınının durdurulduğunu, dizide tarihi, arkeolojik ve sosyolojik hataların bulunduğunu, Ramazan’da yayınlanması planlanan dizinin tüm senaryosunun incelenmesi için profesyonel bir komite kurulduğunu açıkladı.

Ramazan ayında gösterilmesi planlanan dizinin ilk tanıtım fragmanı yayınlanır yayınlanmaz eleştirilere maruz kaldı. İnsanlar, 18. hanedanın kurucusu Kral Ahmose’nin hayatının anlatılacağı tarihi dizinin fragmanındaki kahramanlar ve meşhur Hiksos zaferi hakkında eleştirilerde bulundu.

Erkeklerin sakal bırakmadığı bir dönem olan Antik Mısır hakkındaki dizide erkeklerin sakallı olduğu, insanların modern kostümler ve süsler kullandığı eleştirisi yapıldı.

Mısır medyası, Amr Yusuf’ın başrolde olduğu dizinin Ramazan ayında yayınlanmasının durdurulduğunu bildirdi. Fragmanda yer alan oyuncuların kostümleri ve diğer eleştiriler gözden geçirilene kadar dizinin yayınlanmayacağı belirtildi.

Dizi, Nobel Edebiyat Ödüllü Necib Mahfuz’un Savaşta Thebes eserinden esinlenildi. Muhammed, Halid ve Şirin Diab’ın senaryosunu yazdığı diziyi Hüseyin al- Manbavi yönetiyor. Amr Yusuf, Macid al- Masri, Saba Mubarek, Muhammed Ferrac, Reem Mustafa, Muhammed Lutfi, Muhammed Alaa, Maha Nassar, Basil al- Zero, Emir Salahaddin, Yasin al- Sakka ve Mutaz Hişam, Kral Ahmose’nin hayatını ve Hiksos savaşını anlatıldığı dizinin oyunculuğunu yapıyor.