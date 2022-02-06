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Dünya Sisi'den mahkumlara işkence! Rezil görüntüler
Dünya

Sisi'den mahkumlara işkence! Rezil görüntüler

Mısır'da Sisi'nin hapishanelerinden sızdırılan işkence görüntüleri sonrası mahkumlarla irtibat kurulamıyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 09:05:00 -
Sisi'den mahkumlara işkence! Rezil görüntüler

Mısır'ın başkenti Kahire'de bir polis merkezinden sızırılan işkence görüntülerinin ardından, merkezde tutulan mahkumlarla bağlantı kurulamıyor.

Middle East Eye'ın aktardığı habere göre mahkumların aileleri, merkezde tutulan yakınlarına ulaşamadıklarını bildirdi.

Mahkumların, işkence görüntülerinin sızdırılmasından sonra polis merkezinden alınarak başka bir noktaya gönderildiği ve bu yeni yerin neresi olduğuna dair hiçbir bilgi bulunmadığı kaydedildi.

Mahkumların yakınlarından biri, yaptığı açıklamada "Ona telefonla, hatta gardiyanlara rüşvet vererek bile ulaşamıyorum. Ziyaret de gerçekleştiremiyorum." ifadesini kullandı.

Darbeden bu yana Mısır'da on binlerce kişi siyasi suçlamalarla hapsedildi ve işkence gördü. Çok sayıda kişi cezaevlerinde hayatını kaybederken yüzlercesi de idam edildi. Mısır'da Abdulfettah el Sisi yönetiminin mahkeme süreçlerinin bağımsız ve adil olmadığı ifade ediliyor.

Kaynak: Mepa New

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