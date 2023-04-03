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Dünya Sisi'den Suudi Arabistan çıkarması
Dünya

Sisi'den Suudi Arabistan çıkarması

Yeniakit Publisher
2023-04-03 11:41:00 - 2023-04-03 11:41:49
Sisi'den Suudi Arabistan çıkarması

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Mısır Cumhurbaşkanı Sisi Cidde'de buluştu.

Suudi Arabistan'ın Cidde şehri, üst düzey bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'yi ağırladı. İki isim, burada sahur yaptı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın haberine göre, Selman ile Sisi, iş birliğinin güçlendirilmesi ve çeşitli alanlarda geliştirilmesini ele aldı.

Bölgesel ve uluslararası gelişmeler, bu gelişmelerle ilgili atılan adımlar ve ortak öneme sahip konular değerlendirildi.

Görüşmeye, Suudi Arabistan tarafından Ulusal Güvenlik Müsteşarı Musaid bin Muhammed el-Ayban ve Devlet Bakanı İsam bin Saad bin Said, Mısır tarafından Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil de katıldı.
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Mısır yerel basınında Cumhurbaşkanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiler ışığında yapılan haberlerde, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren siyasi ve ekonomik konuların yanı sıra yatırım çerçevesinin genişletilmesine dair meselelerin ele alınacağı kaydedildi.

SPA, Cidde'deki ikili görüşmenin ardından Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ülkeden ayrıldığını belirtti.

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