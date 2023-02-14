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Dünya Sisi rejimi 2022'de idam cezalarını artırdı!
Dünya

Sisi rejimi 2022'de idam cezalarını artırdı!

Mısırlı yetkililer, idam cezalarının infaz edilmesinden önce sanıklara işkence yapmakla da suçlanıyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 17:36:00 -
Sisi rejimi 2022'de idam cezalarını artırdı!

Mısır İnsan Hakları Cephesi, Sisi rejiminin 2021 yılına kıyasla 2022'de daha fazla idam cezası verdiğini açıkladı.

Buna göre Sisi rejimi, 2022'de 510'u adli vaka, 28'i siyasi vaka olmak üzere toplamda 538 idam cezası verdi.

Mısır 2021 yılında dünyada Çin ve İran'ın ardından en çok idam cezası veren üçüncü ülke olmuştu.

Mısır İnsan Hakları Cephesi'ne göre Yargıtay ve Askeri Temyiz Mahkemesi de 2022'de 39 kişi hakkındaki idam kararını onayladı.

Middle East Monitor'un aktardığı haberde, Mısırlı yetkililerin 23'ü adli vaka, 7'si siyasi davalar sonucu 30 kişinin idam cezasını infaz ettiği belirtildi.

Siyasi davalarda 4 kişi, ülkede "terör örgütü" olarak tanımlanan bir grubun üyesi olmak ve 2016'da Helvan'da 8 polisini öldürmekle suçlanıp idam edildi.

İsviçre merkezli Adalet Komitesi başta olmak üzere birçok insan hakları örgütü, "yargılama sürecindeki adaletsizlikler" sebebiyle idam cezalarını kınamıştı.

Sisi rejimi yetkilileri, idam edilen kişileri ağır işkenceye maruz bırakmak ve itiraf elde edebilmek için zorla kaçırmakla suçlanmıştı.

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