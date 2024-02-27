Sisi kötü alıştı! Mısır bir kentini daha satıyor

Mısır'daki Sisi yönetiminin, Ras el Hikme'nin ardından Ras Cemile’yi de satmak için pazarlık yaptığı belritiliyor.

Ekonomik krizde finansman bulamayınca Akdeniz sahilindeki ünlü tatil beledesi Ras el Hikme’yi satan Mısır yönetimi, Sina Yarımadası güneyinde Kızıldeniz sahilindeki Ras Cemile'yi de satmaya hazırlanıyor.

Ekonomik krizden çıkış yolları arayan Mısır, Ras el Hikme'yi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) satmış, satıştan yaklaşık 35 milyar dolar elde etmişti. Sisi yönetiminin Ras Cemile'nin satışı için de Suudi Arabistan ve Katar'dan yatırımcılarla görüşüldüğü ifade ediliyor.

Bölgenin 2022 yılında Mısır tarafından Suudi Arabistan'a devredilen Tiran ve Sanafir adalarına yakın olması bölgeye Suudi Arabistan ilgisini artırıyor. Ras Cemile'de satılacağı öne sürülen arazi, tatil kenti Şarm eş Şeyh'in bitişiğinde. Arazi Mısır devletine bağlı kuruluşlara ait.

Mısır iddiaları reddetti!

Öte yandan Mısır yönetimi, bölgenin satılacağına yönelik iddiaları reddediyor. Ancak yönetim daha önce Ras el Hikme'nin satılacağı söylentilerini de reddedilmiş, aradan kısa bir süre geçtikten sonra bölgenin satışı gerçekleşmişti.

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Bu arada Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Ras el-Hikme bölgesinin geliştirilmesi için yaptığı anlaşmada ülke piyasalarını etkiledi. Mısır Başbakanı Mustafa Medbuli, “Mısır’ın yatırım yasaları çerçevesinde imzalanan Ras el-Hekme Anlaşması, iki ay içinde 35 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırımı içerecek” dedi.

Anlaşma, özellikle resmi piyasalar ile karaborsa arasında Mısır para biriminin dolara karşı döviz kurundaki tutarsızlığı sonrasında ülkenin birkaç aydır tanık olduğu yüksek fiyat dalgası yol açtı. Bankalarda doların resmi piyasa fiyatı 30,9 Mısır lirasında sabitlenirken, son dönemde karaborsada dolar 70 liranın üzerindeki rakamlardan alıcı bulabiliyor.

‘Dev anlaşma’ diye anılan Ras el-Hikme Anlaşmasıyla ilgili haberler hızla yayılırken, Mısır basınında ‘karaborsada doların lira karşısında fiyatının yaklaşık 64 liradan 52 liraya düştüğü’ haberleri yer aldı.