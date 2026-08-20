Sisi ile Hafter Kahire'de görüştü

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Libya Ulusal Ordusu lideri Halife Hafter ile bir araya geldi.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es Sisi, Libya'nın doğusundaki Libya Ulusal Ordusu güçlerinin komutanı Halife Hafter ile bir araya geldi.

Görüşme, Sisi'nin Libya Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile yaptığı görüşmeden yaklaşık üç hafta sonra gerçekleşti.

Mısır Cumhurbaşkanlığı'ndan çarşamba günü yapılan açıklamada, Sisi'nin Hafter'i kabul ettiği ve görüşmede Mısır'ın Libya'nın birliğinin korunması ve Libya kurumlarının birleştirilmesi gerektiği yönündeki tutumunu bir kez daha teyit ettiği belirtildi.

Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklamasında Sisi'nin, "Mısır'ın Libya konusundaki, Libya'nın birliğinin korunması, Libya kurumlarının birleştirilmesi ve parlamento ile cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması gerektiğine dayanan değişmez tutumunu yeniden teyit ettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Sayın Cumhurbaşkanı ayrıca Mısır'ın Libya'nın güvenlik ve istikrarına yönelik kararlı desteğini ve bu çerçevedeki girişimlere desteğini vurguladı. Libya'da güvenlik, kalkınma ve refahın sağlanması ile ülkenin toprak bütünlüğü ve birliğinin güvence altına alınmasına verdiği önemi ifade etti" denildi.

Görüşmeye Libya tarafından Genelkurmay Başkanı Halid Hafter ile Libya Yeniden İmar Fonu Başkanı Belkasım Hafter, Mısır tarafından ise Genel İstihbarat Başkanı Hasan Reşad katıldı.

Libya, ülkenin doğusu ve batısında faaliyet gösteren iki rakip hükümet arasında bölünmüş durumda.

Sisi yönetiminin bölgede Hafter güçlerinin en önemli destekçileri arasında yer aldığı biliniyor.

Kaynak: Mepa News