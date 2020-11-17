  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Şişecam’ın Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı’na başvurular başladı
Ekonomi

Şişecam’ın Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı’na başvurular başladı

Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Arslan: - "Bu sene, İlk Adım Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız yeni iş birliği protokolü ile eğitim görecek öğrencilerin lise mezunu da olmasını sağlayacağız" - "Programda okuyan ve başarılı olan öğrencilerimize burs verecek ve program sonunda kadro ihtiyacımıza göre istihdam edeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-11-17 12:34:41 -
Şişecam’ın Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı’na başvurular başladı

İSTANBUL (AA) - Şişecam'ın, Yenişehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde açtığı “mekatronik” dalının ardından Denizli’deki cam ev eşyası üretim tesisinde 1990 yılından bu yana sürdürdüğü Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı, bu yıl Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan yeni iş birliği ile Mesleki Eğitim Merkezi’nde Seramik ve Cam Teknolojileri Bölümü’nde başlıyor.

Şişecam'dan yapılan açıklamaya göre, firma başlattığı "İlk Adım Projesi" ile mesleki eğitim alanında önemli iş birliklerine imza atmaya devam ediyor.

Dört yıl sürecek ve bu yıl için 20 kişilik kontenjanı bulunan mesleki eğitim programına başvurular, Vali Necati Bilican Mesleki Eğitim Merkezi’nde yapılabiliyor. Cam üfleme zanaatının devam etmesine de katkıda bulunan programın uygulama eğitimleri Şişecam’ın Denizli’deki cam ev eşyası üretim tesisinde gerçekleştirilecek.

İlk Adım Projesi’nin Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı’na ilköğretim mezunu olan ve 16 yaşından gün almış, cam el imalatına ilgi duyan ve mesleği ustalardan öğrenmek isteyen tüm gençler başvurabilecek. Programa katılacak öğrenciler, başvuru yapanlar arasından işe olan yetenekleri ve çalışma istekleri değerlendirilerek belirlenecek. Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı’na seçilen öğrenciler, eğitim hayatları boyunca Şişecam’ın sağladığı tüm imkanlardan faydalanacak.


- "Şişecam, cam zanaatını gelecek nesillere aktarmak için çalışıyor"


Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Topluluğu İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Başkanı Şengül Arslan, son üç yılda 80 öğrencinin eğitim aldığı programda 70 kişinin istihdam edildiğini belirterek, "Üretim faaliyetinde bulunduğu tüm coğrafyalarda sadece ekonomik değil, toplumsal katkı sağlamayı da öncelikli hedefleri arasında gören Şişecam, geleceğin güvencesi olan çocuklarımız ve gençlerimize destek olmaya ve başta ülkemiz olmak üzere faaliyet gösterdiğimiz tüm coğrafyalarda eğitim altyapısına katkı sağlamak amacıyla yatırımlar gerçekleştirmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

1990 yılından bu yana süren Cam El İmalatı Çıraklık Eğitim Programı’nı çok önemsediklerini aktan Arslan, şunları kaydetti:

"Cam zanaatını gelecek nesillere aktarması açısından programa büyük önem veriyoruz. Bu sene İlk Adım Projesi kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız yeni iş birliği protokolü ile eğitim görecek öğrencilerin lise mezunu da olmasını sağlayacağız. Programda okuyan ve başarılı olan öğrencilerimize burs verecek ve program sonunda kadro ihtiyacımıza göre istihdam edeceğiz. Kaliteli, yaratıcı ve özgün tasarımların yapıldığı Denizli’deki el imalat tesisimizde farklı kültürlerden tasarımcılarla iş birliği yapıyor ve dünyanın en ünlü tasarım markalarına cam üretimindeki bilgi ve deneyimimizi sunuyoruz.

Programa dahil olan öğrencilerimiz cam el imalatı konusunda alanında en fazla bilgi ve deneyime sahip ustalar tarafından teorik ve pratik bilgilerle yetiştirilerek mesleğin en ince ayrıntılarını öğrenirken, aynı zamanda yapılacak seminer ve etkinlikler sayesinde farklı bakış açıları kazanma şansı elde edecek. Böylece ülkemizin camcılık geleneğini yaşatan ve yaratıcılığı el emeği ile buluşturup bir sanat haline dönüştüren Denizli’deki tesisimizde cam üfleme zanaatı nesillerden nesillere aktarılacak."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor
Gündem

İstanbul'da yeni koronavirüs kararı! Hepsi kapatılıyor

Türkiye'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle İstanbul'da yeni tedbirler uygulamaya konuluyor.
‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler
Dünya

‘En iyi cevap Türkiye’den geldi’ diyerek başkentlerine Türk bayrağını diktiler

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Müslümanlara yönelik ırkçı açıklamaları sonrası Orta Afrika Cumnhuriyeti'nde yaşayan halk, başkent B..
Minareden gelen sesi duyanlar kulaklarına inanamadı
Gündem

Minareden gelen sesi duyanlar kulaklarına inanamadı

Samsun'da koronavirüs test sonucu pozitif çıkan bir çift, cami hoparlöründen anons yaptırırken, kimi vatandaşlar ise evlerinin girişlerine k..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay