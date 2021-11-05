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Spor Sis nedeniyle ertelenen maç yarın oynanacak
Spor

Sis nedeniyle ertelenen maç yarın oynanacak

1. Lig'in 12. haftasında yapılan ancak yoğun sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, yarın 62. dakikadan itibaren devam edecek.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 23:43:00 -
Sis nedeniyle ertelenen maç yarın oynanacak

1. Lig'in 12. haftasında yapılan ancak yoğun sis nedeniyle ertelenen İstanbulspor-Nasadoge Menemenspor maçı, yarın 62. dakikadan itibaren devam edecek.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapılan müsabakada, İstanbul'da etkili olan sis sonrasında görüş açısının kaybolması üzerine karşılaşma hakem Burak Pakkan tarafından 62. dakikada bir gün sonraya ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre müsabakaya yarın kaldığı dakika ve şartlarda devam edilecek.

Karşılaşmanın başlama saati 12.30 olarak belirlendi.

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