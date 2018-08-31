Şırnak'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi gözaltına alındı
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin bir araçta yaptığı aramada 14 kilogram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.31 Ağustos 2018 Cuma 08:58
Şırnak İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık Organize Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Milli Jandarma Karakolu yol uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yaptı.
Narkotik köpeği "Ağır"ın da katıldığı aramada, aracın gizli bölmelerine zulalanmış 28 paket içerisinde 14 kilogram eroin bulundu, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kişilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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