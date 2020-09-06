  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı
Aktüel

Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-09-06 18:13:03 -
Şırnak'ta trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Habur Sınır Kapısı'na giden Selahattin Tanrıkulu yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen un yüklü tır, İdil-Cizre Çevre Yolu Sanayi Sitesi kavşağında iddiaya göre freninin boşalması nedeniyle kavşakta bulunan 73 SA 330 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle un yüklü tırın yakıt deposu alev aldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından itfaiye ekipleri ve vatandaşlar, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtarmak için seferber oldu.

Araçta sıkışan sürücü Selahattin Tanrıkulu ve yanındaki Mahmut Akın, Abdurrahman Öner, bir saatlik çalışmanın ardından bulundukları yerden çıkarıldı.

Cizre Devlet Hastanesine kaldırılan Tanrıkulu, Akın ve Öner, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer tırda bulunan iki kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza nedeniyle bir saat boyunca ulaşıma kapanan Cizre-Nusaybin ve İdil-Cizre kara yolu kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı.

Yola savrulan un çuvalları ve kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi
Korona Virüs

Aşı için tarih verildi! Gözler Türkiye’ye çevrildi

Koronavirüse karşı Alman aşısının Türkiye’deki deneme tarihinin 10 Eylül olduğu ileri sürüldü.
İşte gerçek Amerikan Rüyası...
Dünya

İşte gerçek Amerikan Rüyası...

Holywood filmleri ile tüm dünya gençlerinin beyinlerini yıkayan Amerika’nın gerçek yüzü bu belgeselle ortaya çıktı. Belgesel, Amerika gençli..
İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı
Siyaset

İmamoğlu diyet ödemeye devam ediyor! Bakın kimi işe aldı

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP’nin desteğiyle İBB Başkanı seçilen CHP’li Ekrem İmamoğlu, HDP İstanbul İl Gençlik Koordinasyonu’ndan g..
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı