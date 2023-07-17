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Yerel Şırnak’ta terör operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Şırnak’ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Yeniakit Publisher
2023-07-17 16:16:00 -
Şırnak’ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Şırnak'taki terör operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Terörle mücadele kapsamında kolluk kuvvetleri tarafından kent merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK, DEAŞ ve FETÖ/PDY silahlı terör örgütlerin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda toplam 4 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 1 şüpheli savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı. 2 şüpheli ise ilgili birime teslim edildi.

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