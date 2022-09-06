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Yerel Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var
Yerel

Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Şırnak'ta PKK/KCK, FETÖ/PDY terör örgütlerine yönelik devam eden operasyonlar sonucunda 5 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 14:37:00 -
Şırnak'ta terör operasyonu: Gözaltılar var

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK/KCK, FETÖ/PDY yönelik operasyon düzenlendi. PKK/KCK, FETÖ/PDY’e yönelik operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Terörle mücadele bünyesinde Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 29 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Şırnak il merkezi ve ilçelerinde PKK/KCK terör örgütlerine yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alındı. 1 şüpheli serbest bırakıldı, 4 şüpheli ilgili il ve birimlere teslim edildi.

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