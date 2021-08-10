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Şırnak'ta müthiş operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi
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Gündem Şırnak'ta müthiş operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gündem

Şırnak'ta müthiş operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan "Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir." açıklaması yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-08-10 08:33:00 -
Şırnak'ta müthiş operasyon! 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"İçişleri Bakanlığı: Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Bestler Dereler bölgesinde, Şırnak Jandama Bölge Komutanlığı koordinesinde, jandarma komando birliklerince gerçekleştirilen Jandarma İHA/ SİHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda; 3 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir."

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