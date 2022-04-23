Şırnak'ta kamyon kazası! Ölü ve yaralılar var...
Şırnak'ta kömür ocağında çalışan bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi de ağır yaralandı.
Şırnak'ta İkizce Kömür Ocakları acar döküm sahasında bir kamyon, kömür boşaltıldığı sırada yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Ağır yaralanan sürücü M. H. K. ile kamyonda bulunan H. A, Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücü hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybetti. (İLKHA)