Şırnak'ta kaçakçılara operasyon: Çok sayıda gözaltı
Şırnak Emniyet Müdürlüğü tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.
Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, 1-7 Haziran tarihlerinde önceden belirlenen şüphelilere yönelik operasyonlar düzenlendi.
Operasyonlarda, 16 kilo 463 gram eroin, 4 kilogram metamfetamin, 2 bin 940 paket kaçak sigara, 105 paket kaçak elektronik sigara tütünü ve 10 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
13 şüpheli gözaltına alındı.