Şırnak'ta iki yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki yolcu minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi hafif yaralandı.
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Şırnak'ın Uludere ilçesinde iki yolcu minibüsün çarpıştığı kazada 12 kişi hafif yaralandı.
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