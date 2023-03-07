Şırnak'ta gökyüzünde beliren esrarengiz cisimlerin sırrı çözülemedi

Gökyüzünde gece saat 22.00 sıralarında aniden ortaya çıkan ve iki çift göze benzeyen cisimler, vatandaşlar arasında paniğe neden oldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde ikamet eden Ozan Fırat Güldürmez, arkadaşı Levent Zeyrek ile birlikte sitede dolaşırken gökyüzündeki esrarengiz cisimleri fark edince bu anı cep telefonlarıyla çekti.

Gökyüzünde gördükleri esrarengiz cisimler karşısında hem heyecanlandıklarını hem de kısa süreli bir panik yaşadıklarını ifade eden Güldürmez, şu ifadeleri kullandı;