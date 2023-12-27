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Yerel Şırnak'ta dev bayrakla teröre lanet yürüyüşü
Yerel

Şırnak'ta dev bayrakla teröre lanet yürüyüşü

Yeniakit Publisher
2023-12-27 15:27:00 - 2023-12-27 16:07:20

Şırnak'ta kadınlar ve çocuklar, 200 metrelik Türk bayrağıyla yaptıkları yürüyüşte terörü lanetledi.

Şırnaklı kadınlar ve çocuklar, 200 metrelik Türk bayrağı ile teröre lanet yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüş, Sanat Sokağı’nda son buldu. Kitle adına basın açıklamasını okuyan AK Parti Kadın Kolları Başkanı Bişenk Fatma Acar, saldırılar ile terör örgütünün hain yüzlerini bir kez daha bu millete göstermiş olduğunu söyledi.

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz” diyen Acar, "Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle bu coğrafyanın tamamını kendimize vatan edinmiş, bu coğrafya için dökülen kanların, verilen bedellerin omuzlarımıza ne tür bir sorumluluk yüklediğinin bilinciyle yaşıyoruz. Hain saldırılarla bu milletin huzur ve kardeşliğini bozamayacak, tam aksine bu girişimlere karşı bu millet daha çok kenetlenecek, daha çok bilinçlenecek ve hain emellerini boşa çıkarma gayreti içerisinde olacaktır" dedi.

Saldırıların; her geçen gün büyüyen, güçlenen büyük Türkiye’nin önünü kesme amacı taşıdığını ifade eden Acar, "Ancak sağlam temeller üzerine kurulmuş bu mazlum coğrafyanın parçalanmasına kimsenin gücü yetmeyecek, canımız pahasına dahi olsa buna izin vermeyeceğiz. Kirli emelleriyle ülkemiz üzerinde oynanan oyunların hiç birine gelmeyecek boyun eğmeyeceğiz” şeklinde konuştu.

Kitle, basın açıklamasının ardından dağıldı.
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