  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Şırnak'ta Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor
Spor

Şırnak'ta Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik: - "Cudi Dağı eteklerinde bu turnuvanın yapılması çok anlamlı ve bizim için gurur verici"

Yeniakit Publisher
2020-11-06 13:46:42 -
Şırnak'ta Cudi Kupası Tenis Turnuvası hazırlıkları sürüyor

ŞIRNAK (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu öncülüğünde 12-15 Kasım'da Şırnak'ta düzenlenecek olan "Cudi Kupası Tenis Turnuvası"nın hazırlıkları sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tenis Federasyonu öncülüğünde 12-15 Kasım'da düzenlenecek olan "Cudi Kupası Tenis Turnuvası" için Şırnak Üniversitesi kampüsündeki 4 tenis kortunda hazırlık yapıldı, olumsuz hava şartlarına karşı kortların üstleri brandayla kaplandı.

Turnuvanın açılışına, milli tenisçi Marsel İlhan ve sanatçı Behzat Gerçeker'in de katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, turnuvaya ev sahipliği yapmanın heyecanını yaşadıklarını, hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi.

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş'un kenti ziyaretinin ardından turnuvanın yapılması kararı alındığını aktaran Birlik, "Cudi Dağı eteklerinde bu turnuvanın yapılması çok anlamlı ve bizim için gurur verici." dedi.

Turnuvanın, Şırnak Üniversitesi kampüsündeki 4 tenis kortunda yapılacağını belirten Birlik, turnuva için Şırnak Üniversitesi ile iş birliği yaptıklarını, kampüsünde modern tenis kortlarında hazırların devam ettiğini anlattı.

Turnuvaya şu ana kadar 75 sporcunun başvurduğunu, yaklaşık 120 başvuru beklediklerini ifade eden Birlik, kentin bir spor şehri olması için Valilik öncülüğünde gerekli girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

Huzurun tesisinin en güzel sonuçlarının son 2 ayda yapılan Yamaç Paraşütü Şampiyonası ve Beytüşşebap ilçesindeki Rafting Şampiyonası olduğunu dile getiren Birlik, bu tür aktivitelerin süreceğini belirtti.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması
Dünya

Biden'a yakın isimden dikkat çeken Türkiye açıklaması

ABD Başkan adayı Joe Biden'a yakınlığıyla bilinen ABD Kongresi eski üyesi Toby Moffett, Türkiye'nin ABD için çok önemli olduğunu ve Biden'ın..
Reklam izleyip para kazanma
15 Temmuz

Reklam izleyip para kazanma

İnternetten para kazanmanın yolları | Günümüzde pek çok kişi evden çıkmadan internet üzerinde ek gelir elde etmenin yollarını arıyor. Peki, ..
CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...
Gündem

CHP'li muhabire vatandaştan ders gibi cevap! Dondu kaldı...

Sokak röportajı yapan CHP'li muhabirin dolar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı üzerinden sorduğu manipülatif soruya vatandaşın verdiği ders ..
Satılık 2013 model Audi Q3
Satılık 2013 model Audi Q3

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay