Şırnak'ta 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da ikna yöntemleriyle çözülme devam ediyor. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu.

Bakanlıktan açıklama

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; 2 terörist daha Şırnak’ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Örgüt mensuplarının 2011 ve 2014 yılında örgüte katıldığı, Irak ve Suriye'de faaliyette bulunduğu belirlendi. Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte 1 Ocak’tan bugüne kadar sadece ikna yoluyla gelen terörist sayısı 188’e yükseldi" denildi.