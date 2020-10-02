  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Şırnak'ta 19,6 kilogram eroin ele geçirildi
Aktüel

Şırnak'ta 19,6 kilogram eroin ele geçirildi

İki şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-10-02 21:12:09 -
Şırnak'ta 19,6 kilogram eroin ele geçirildi

ŞIRNAK (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesinde ihbar üzerine yapılan operasyonda 10 parça halinde 19,6 kilogram eroin ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Amirliğince narkotik suçların engellemesine yönelik ihbar üzerine iki gün önce Uludere ilçesinde çalışma başlatıldı.

Yapılan operasyonda, şüpheli B.A. ve S.Ü'nün ikametlerinde yapılan aramalarda, 10 parça halinde toplam 19,6 kilogram eroin ve 29,25 kilogram muhteviyatı belli olmayan uyuşturucu madde bulundu.

Şüpheli B.A ve S.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan tutuklandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...
Dünya

Ermenistan'da flaş gelişme! Paşinyan şoka girdi, karısı ise...

Azerbaycan'ın jet cevaplarının ardından Ermenistan cephe hattında sıkıntılı günler yaşıyor. Ülkede halk, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan..
Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler
Dünya

Gelişme bu kez cephe hattından değil! Gürcistan'da Ermenistan'ın can damarını kestiler

Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında çatışmalar sürerken Gürcistan'dan gelen bir haber gündeme bomba gibi düştü. Geçtiğimiz günlerde Gürcist..
Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'
Dünya

Yunan bakan Dendias'ı şoke eden sözler! 'Türkiye ve Azerbaycan'ın yanındayız'

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Azerbaycan-Ermenistan krizinde Bakü yönetiminin tarafından olduklarını açıkladı.
Satılık 2015 model BMW 5.20i
Satılık 2015 model BMW 5.20i

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay