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Kültür - Sanat Şırnak’a 62 bin kitap kapasiteli yeni kültür merkezi
Kültür - Sanat

Şırnak’a 62 bin kitap kapasiteli yeni kültür merkezi

Yeniakit Publisher
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Şırnak’a 62 bin kitap kapasiteli yeni kültür merkezi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 8 bin 390 metrekare kapalı alana sahip Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirmek üzere kente geldi.

Şırnak, her yaştan kullanıcıya hitap edecek yeni bir kültür ve bilgi merkezine kavuşuyor. Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, programına Şırnak Valiliğini ziyaret ederek başladı.

Valilikte kentte yürütülen çalışmalar ve devam eden yatırımlar hakkında bilgi alan Bakan Ersoy Şırnak İl Halk Kütüphanesinin açılışını gerçekleştirdi.

 

AYNI ANDA 1.475 KİŞİYİ AĞIRLAYACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 8 bin 390 metrekare kapalı alana sahip kütüphane, aynı anda 1.475 kullanıcıya hizmet verebilecek. Yaklaşık 62 bin kitaplık raf kapasitesi bulunan yapı, farklı yaş grupları ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak tasarlandı.

 

Kütüphanede bebek, okul öncesi ve çocuk bölümlerinin yanı sıra okuma ve araştırma salonları, erişilebilir hizmet odaları ve çeşitli atölyeler yer alıyor. Multimedya alanı ile konferans salonu da yapının sosyal ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapmasına imkân sağlayacak.

ŞIRNAK’IN KÜLTÜR HAYATINA YENİ BULUŞMA NOKTASI

Bakanlık, Şırnak İl Halk Kütüphanesinin yalnızca kitap okuma ve araştırma alanı değil, aynı zamanda üretim ve fırsat merkezi olarak faaliyet göstereceğini bildirdi.

 

Yeni kütüphanenin Şırnak’ın kültür ve bilgi hayatına katkı sunması, kentteki öğrencilerden araştırmacılara kadar geniş bir kesimin buluşma noktası olması hedefleniyor.

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