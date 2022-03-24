Şırnak merkezli üç ilde terör operasyonu: 10 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı tarafından Şırnak merkezli olarak Mardin ve Siirt illerinde PKK/KCK terör örgütüne yardım ve yataklık ettikleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 23 Mart'ta 9 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli yakalanırken, ikametlerde yapılan aramalarda 1 adet Beretta marka tabanca ve tabancaya ait şarjör, 7x65 çapında 8 adet fişek, 1 adet silah üstü termal dürbün, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet terör örgütünü simgeleyen bez parçası, şüphelilere ait cep telefonları ve muhtelif dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemleri devam ediyor.