Sırlarıyla bir haftada üç ölüm!

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, bugünkü yazısında peş peşe hayatlarını kaybeden Deniz Baykal, Alparslan Aslan ve Şener Eruygur'un ölümlerine değindi.

İşte Ali İhsan Karahasanoğlu'nun o yazısı:

Önce Deniz Baykal..

Diyebilirsiniz ki, zaten felç geçirmişti..

Doğrudur, felç geçirmiş, ilerlemiş yaşına rağmen, inanılmaz bir gayret ile konuşmaya bile başlamıştı..

Türkiye’de yıllarca sürdürülen başörtü yasağını, “toplumsal uzlaşma” ile çözme mavalı ile geciktirdikçe geciktiren, zaman zaman milli iradeye sopa sallayan, ve en sonunda da “Sakın ha.. Sakın ha..” tehditleri ile, eşi başörtülü birisinin cumhurbaşkanı adayı olamayacağını öne sürüp, bu yönde Anayasa Mahkemesi’ne skandal bir karar aldıran Deniz Baykal, sırları ile birlikte aramızdan ayrıldı..

“Sırları ile birlikte” diyorum..

Bugünlerde bazı ahlaksızlar, Diyanet’in “evlat edinme” ile ilgili İslam’ın hükmünü hatırlatmasına “aklınız fikriniz porno” edepsizliği ile laf yetiştirmeye çalışırlarken, bu ülkeyi yönetmeye talip olan CHP’nin genel başkanının, evlilik dışı ilişki yaşadığı, kendisi de evli olan bir bayanı sırf metresi olduğu için milletvekili yaptığı gerçeğini, o zihniyetin kafasına kafasına bir balyoz gibi her gün indirmemize edebimiz müsaade etmedi..

Evet, bir başka parti olsa idi..

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