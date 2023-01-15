Sırları ve püf noktaları ile ölçülü kuymak tarifi! Mıhlama tarifi, pekmezli kuymak tarifi, un kuymak tarifleri...

Her tarifte olduğu gibi kuymak pişirmenin de birkaç sırrı bulunuyor. Kuymak tarifi hazırlanırken tercih edilen un ve peynir seçimi oldukça...

Kuymak yapmak oldukça zor tariflerden bir tanesi. Bu zor tarifi Kolayca nasıl yapabilirsiniz, içinde en doğru malzemeleri nasıl kullanabilirsiniz, alıntı videoda izleyerek öğrenebilirsiniz. Tarifi yaparken içinde kullanacağınız malzemeler çok önemli. Özellikle kuymak yapılışında kullanılan Tuzsuz peynir bu yöresel kahvaltılık tarifinin, lezzetine lezzet katıyor. İçinde mısır unu bulunan bu tarif, tam kahvaltı sofralarına yakışan türden. Karadeniz yöresinin olmazsa olmaz tariflerinden bir tanesi, kuymağı sizler de kahvaltı sofraları için deneyebilirsiniz. Sadece kahvaltı sofraları için değil, bu doyurucu tarifi aklınıza gelen birçok çay saati için yapıp, ikram edebilirsiniz. Ekmeği bandırdığınız anda, tel tel uzayan peyniri ile tadı damaklarda kalacak, kuymağı yaparken içinde tereyağı da kullanabilirsiniz. Tereyağı biraz koktuğu için, damak tadınıza uygun değilse, yapılışında margarin de kullanabilirsiniz. Ustaların tarifi olan bu kuymağı eminim sizlerde çok seveceksiniz. Sevdiklerinize ikram etmek için hemen bu hafta sonu kahvaltısına bu leziz tarifi yapabilirsiniz. Herkesin denemesi ve bilmesi gereken tariflerden bir tanesi olduğunu düşündüğüm, her şeyi ile beğeni toplayan kuymak tarifini, deneyeceklere Afiyet olsun.

KUYMAK TARİFİ

2 yemek kaşığı tereyağı

100 gram çeçil peyniri

1 su bardağı sıcak su

2 yemek kaşığı mısır unu

Yapılışı

Listelediğimiz kuymak malzemeleri aslında oldukça basit ve ulaşılabilir seçeneklerden oluşuyor. Peki kuymak nasıl yapılır? Hemen yanıtlayalım. Önce uygun bir tava seçin. Tavayı ocağa alın ve ölçüdeki kadar tereyağı ekleyip, güzelce eritin. Tereyağı eridikten sonra üzerine mısır unu ekleyin ve iyice kavurun. Mısır unu kavrulduktan sonra malzemeleri karıştırmaya devam ederek üzerine yavaş yavaş sıcak su ilave edin. Ardından karışımı kıvam alana dek ocağın üzerinde karıştırın. Kuymak hazırlanırken seçilen kuymak peyniri tercihi de oldukça önemli. Tarif için çeçil peyniri tercih edebilirsiniz. Peyniri ilave etmeden önce karışımın altını iyice kısın. Ardından yavaş yavaş peynirleri ilave edin. Fazla karıştırmadan peynirin iyice erimesini bekleyin. Karışımın altında kalan tereyağı üste çıkmaya başladığı zaman kuymak hazır hale gelmiş demektir. Ocaktan alıp soğumadan servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Mıhlama Tarifi Nasıl Yapılır?

Tereyağını sahana aktarın. ...

Azar azar mısır unu ekleyip, tahta bir kaşıkla mısır ununu kavurmaya başlayın.

Mısır unu renk aldığında suyu ilave edin.

Kaynayan suda şişen mısır ununa tel tel ayırdığınız Trabzon peynirini katıp, karıştırın.

Mıhlamayı aralarda karıştırarak kısık ateşte pişirin.

Pekmezli Bulamaç Tarifi yapılışı

Yarım su bardağı su ile un topak kalmayacak şekilde karıştırılır. Üzerine pekmez ilave edilir. Muhallebi kıvamına gelinciye kadar pişirilir. Ocak kapatıldıktan sonra terayağ katılıp çırparak tereyağının erimesi sağlanır. Üzerine çekilmiş ceviz dökülür.

Un Kuymağı Tarifi İçin Malzemeler

4 kaşık un

8 kaşık toz şeker

4 su bardağı su

Yarım margarin

Üzeri için

Fıstık

Tarçın

Margarin

Un Kuymağı Tarifi Nasıl Yapılır?

Bir tencereye unumuzu alıyoruz.

Hafif rengi değişene dek kavuruyoruz.

Kavurduğumuz unu bir tabağa alalım.

Tencereye şeker su ve margarini de koyup iyice karıştıralım.

Son olarak da unu ekleyip ocağa alalım ve sürekli karıştıralım.

Muhallebi kıvamına gelince ocaktan alalım bilanderla 3 dakika kadar çırpalım.

Sunum tabaklarına paylaştıralım.

Üzerine fıstık margarin ve tarçını da serpelim. Servise hazır deneyenlere şimdiden afiyet olsun.

2 Kişilik Kuymak Tarifi Malzemeleri

1 yemek kaşığı

tereyağı

1 yemek kaşığı

mısır unu

1 su bardağı

su, ılık

Çeyrek tatlı kaşığı

tuz

Yarım su bardağı

kolot peyniri

2 Kişilik Kuymak Tarifi Nasıl Yapılır?



6 Adımda tarif

1.Küçük bir sahanda tereyağını orta ateşte eritin.

2.Tuz ve mısır ununu ekleyip tahta kaşık ile yaklaşık 5 dakika sürekli karıştırarak kavurun.

3.Mısır unu renk alınca suyu karıştırarak 3 seferde ekleyin.

4.Altını kısıp peyniri iri parçalar halinde ekleyin.

5.Karışımın sıcaklığı ile peynirin erimesini bekleyin, servis öncesi altını kapatıp karıştırın.

6.Servis edin.



Afiyet Olsun.