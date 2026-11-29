Şirketlerin dijital yazışmalarında kullanılan tek bir cümle bile hukuki ve ticari sorunlara yol açabiliyor. Yaklaşık 25 yıldır iletişim sektöründe çalışan Ali Can Elagöz, bu risklerin önüne geçebilmek için yapay zeka destekli yerli bir yazılım geliştirdi.

Yaklaşık 25 yıldır iletişim sektöründe çalışan Elagöz, şirketlerin dijital yazışmalarında kullanılan ifadelerin hukuki ve itibari sonuçlar doğurabileceğini gözlemleyerek, bu risklere karşı uyarı veren bir uygulama geliştirmek için çalışmaya başladı.

Temmuz 2026’da kullanılmaya başladı

2024'ün sonlarında yazılım fikri üzerinde çalışan Elagöz, şirketlerin yazışmalarında risk oluşturabilecek ifadeleri belirlemek amacıyla bir değerlendirme sistemi hazırladı. Türkiye ve Avrupa'daki hukukçular ve siber güvenlik uzmanlarıyla görüşerek şirketlerin karşılaşabileceği riskler ile yazışma alışkanlıklarını inceleyen Elagöz, teknik geliştirme çalışmalarını yılın sonlarında başlattı. Geliştiriciler ve siber güvenlik uzmanlarının katkısıyla hazırlanan "VerbaPulse" adlı yazılım, Temmuz 2026'da tamamlanarak kullanıma sunuldu.

“Yapay zeka temelli bir uygulama”

Ali Can Elagöz, meslek hayatında müşterileri için hazırladıkları metinlerin hedef kitle tarafından nasıl algılanacağını değerlendirmeye çalıştığını söyledi. Yazışmaların hukuki ve itibari sonuçlarının önceden düşünülmesi gerektiğini belirten Elagöz, "Bir düzenleyici, çalışanın ya da yöneticinin gönderdiği e-postayı nasıl okuyacak, burada şirket açısından hukuki veya itibari bir risk var mı? Temel amacım buydu. Bu konuyu çözmek için yapay zeka temelli bir uygulama geliştirdim." dedi.

Elagöz, yazılımın e-posta hazırlanırken metni analiz ederek risk oluşturabilecek ifadeleri işaretlediğini ve bunların daha dikkatli şekilde nasıl kullanılabileceğine ilişkin alternatifler sunduğunu anlattı.

Daha uygun bir ifade önerilemediği durumlarda cümlenin kullanılmaması yönünde uyarı verdiğini kaydeden Elagöz, uygulamanın şirket politikalarına ve kurum kültürüne aykırı ifadeleri de belirlemeye yardımcı olduğunu dile getirdi.

“Şirketin yazışma kültürünü geliştiren bir uygulama”

Şirket yazışmalarında gerçekleşmesi kesin olmayan vaatlerin hukuki ve itibari risklere yol açabileceğine dikkati çeken Elagöz, bu tür ifadelerin yazılım tarafından tespit edilebildiğini söyledi.

Elagöz, bir müşteriye satış veya büyüme konusunda kesin sonuç vaat edilmesinin risk oluşturabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

"Örneğin, 'Size bu satışta yüzde 25 büyüme garanti ediyorum' ifadesi hukuki açıdan da itibar açısından da riskli. Çünkü gerçekleşeceği yüzde 100 garanti değil. Biz bunu tarayabiliyoruz. Bir yöneticinin çalışanına gönderdiği kaba veya ayrımcı bir ifadeyi de tespit edebiliyoruz. Dolayısıyla şirketin yazışma kültürünü geliştiren bir uygulama oluyor."

Küçük ve orta ölçekli şirketleri hedefliyor

Yazılımı Türkiye, Avrupa ve Orta Doğu pazarları için geliştirdiklerini anlatan Elagöz, büyük şirketlerin riskleri önlemeye yönelik yatırımlar yapabildiğini, küçük ve orta ölçekli işletmelerin de benzer risklerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Elagöz, KOBİ'lerin de büyük şirketler gibi hukuki ve ticari risklerle karşılaşabildiğini belirterek, uygulamayla bu tür risklere karşı önlem almayı daha erişilebilir hale getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Ali Can Elagöz, uygulamanın bilgi işlem birimlerinin desteğine ihtiyaç duyulmadan kurulabildiğini belirterek Microsoft Outlook, Gmail, LinkedIn ve WhatsApp Web gibi platformlarda temel risk uyarılarının kullanılabildiğini ifade etti.

Yazılımın hukuki danışmanlık hizmeti vermediğini vurgulayan Elagöz, "Yaptığımız şey hiçbir şekilde hukuki tavsiye vermek değil. Yalnızca yazılan metnin bir düzenleyici tarafından nasıl okunacağını öngörmeye çalışıyoruz. Böylece herhangi bir cezaya konu olabilecek yazılı iletişim gerçekleşmeden önce devreye giriyoruz." diye konuştu.