Şirket evliliği uyuşmazlıklarında da çare tahkimde

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC), şirketlerin birleşme ve devralma süreçlerinde karşılaşılan uyuşmazlıkları ve tahkimin sağladığı çözüm fırsatlarını uluslararası konferansta masaya yatırdı.

ISTAC ve uluslararası hukuk şirketi Baker McKenzie Türkiye (Esin Avukatlık Bürosu) işbirliğiyle düzenlenen “Birleşme ve Devralma Uyuşmazlıkları ve Tahkim Yoluyla Çözüm” konulu konferansta, tahkimin avantajları değerlendirildi. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, iş dünyasının bu tür uyuşmazlık sorunlarında da ISTAC’ın önemli bir çözüm adresi olduğunu vurguladı.

Acil durum hakemi

Prof. Dr. Akıncı, uluslararası alanda etkin tahkim uzmanlarının da katıldığı konferansta şöyle konuştu; “Birleşme ve devralmalardan kaynaklanan davalarda sözleşme avukatları, tahkim avukatları, hakemler ve uzman hukukçular çok farklı rollerde yer alıyorlar. Türkiye’de 2018 yılı birleşme ve devralma işlemlerinin yeniden yükseldiği bir yıl oldu ve 2019 yılı da benzer bir tabloyla başladı. Tahkim, uzmanlık gerektiren, hızlı bir şekilde çözümlenmesi çok önemli olan birleşme ve devralma uyuşmazlıkları için en uygun ve tercih edilen çözümleri sunuyor. Bu anlamda ISTAC, seri tahkim ve acil durum hakemi seçenekleri sayesinde uygulamacı dostu bir sistem ile hizmet veriyor. Ayrıca bu alanda dünyanın en saygın isimlerinden oluşan ISTAC Milletlerarası Tahkim Divanı, yabancı tarafların yer aldığı birleşme ve devralma işlemlerinde İstanbul Tahkim Merkezi’nin tercih edilmesini sağlıyor.”