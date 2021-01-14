Sirkengebin kürü nedir? İbn-i Sina'nın Sirkengebin şerbeti faydaları

Düzenli içildiğinde vücuda inanılmaz faydaları bulunun bin yıllık tarif sirkengebin sirke, bal ve baharat karışımıdır. Peki, sirkengebin nasıl hazırlanır? Sirkengebin nasıl kullanılmalı? Sirkengebin faydaları neler?

Sirkengebin nedir?

Sirkengebin şerbeti, Osmanlı zamanından bu yana gelen, zamanında özellikle sarayda çok tüketildiği söylenen bir şerbet. Sirkencübîn veya sirkengübîn ismiyle de bilinen bu şerbetin ilk olarak yapılışınıın ise bin yıldan çok daha geçmişe dayandığı söylenir. Aynı zamanda kendisinin Mevlana Celaleddin Rumi'nin en sevdiği içeceklerden biri olduğu da rivayet edilir.

Peki onun bu denli yıllara meydana okumasının ve bugünlere dek hiç unutulmadan gelmesinin sebebi nedir dersiniz? Elbette nefis tadı ve saymakla bitmeyecek faydaları. O zaman sizi önce sirkengebin şerbeti tarifi ile hemen ardından da vücuda olan etkileri tartışılmaz.

Sirkengebin nasıl hazırlanır?

Malzemeler:

1 litre su

1 su bardağı elma sirkesi

2-3 yemek kaşığı çiçek balı

Sirkencübin (Sirkengebin) şerbeti tarifi zaman zaman farklılık gösterebiliyor, içine farklı baharatlar ilave edilebildiği gibi sirke ve bal oranı değiştirilebiliyor. Geçmişten günümüze gelen bazı tariflerde sirke ve bal miktarının aynı olması gerektiği söyleniyor. Eğer siz o şekilde yapmak isterseniz 1 su bardağı suya 1 yemek kaşığı elma sirkesi, 1 yemek kaşığı bal ilave ederek de yapabilirsiniz. Dilerseniz içine çubuk tarçın, karanfil gibi lezzetler de ilave ederek aromasını damak tadınıza daha uygun bir hale getirebilirsiniz.

Sirkengebin'in faydaları nelerdir?

Sirkengebin (sirkencübin) şerbeti, hazımsızlığa iyi geliyor, sindirim sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasına destek oluyor.

Kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı oluyor, bu sayede tokluk hissinin daha uzun süre devam etmesini sağlıyor.

Antioksidan özellikler de gösteren sirkengebin (sirkencübin) şerbeti, bu özelliği sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde vücudun temizlenmesini sağlıyor, bir detoks etkisi oluşturuyor.

Aslında içeriği tıpkı şimdilerde çok popüler olan sirkeli-ballı su ile aynı olduğundan sabahları aç karnına içildiğinde zayıflamaya yardımcı olduğu da biliniyor.

Gaz problemi yaşayanlara da destek olan bu nefis şerbet, bu özelliği ile sık sık şişkinlik sorunu yaşayanlara destek oluyor.

Antioksidan özellikleri sayesinde düzenli olarak tüketildiğinde bağışıklık sistemini güçlendirdiği ve başta grip, nezle gibi hastalıklar olmak üzere birçok sağlık sorununa karşı vücudumuzu desteklediği biliniyor.

Yüksek tansiyon problemi yaşayanların tansiyonunun dengelenmesini sağlıyor.

Aynı şekilde kolesterolün de dengelenmesine yardımcı olarak özellikle kötü kolesterolü yüksek olanlara iyi geliyor.

Vücuda enerji verdiği ve düzenli kullanımında ağız kokusunu en aza indirdiği de biliniyor.