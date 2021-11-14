Sirkeli su ile yıkanılır mı?

Sirkeli su ile yıkanmak, uzmanların tavsiye ettiği bir durumdur. Sirke, birçok toplumda şifalı bir ürün olarak kabul edilmektedir. Bundan dolayı sirkeye yüklenen anlam oldukça özeldir.

Yemeklerde ya da temizlikte kullanılan sirke, günümüzde beden temizliğinde ve cilt bakımında da kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra saç bakımı için de çok fazla kullanılmaktadır. Uzmanlar, sirkeli su ile yıkanmanın herhangi bir sakıncası olmadığını açıklamışlardır. Çünkü yapılan araştırmalarda sirkeli suyla yıkanmanın aslında birçok faydasının olduğu tespit edilmiştir.

Sirkeli su ile yıkanmanın faydaları şunlardır:

Cildin oldukça derin bir şekilde temizlenmesini sağlar.

Cilt problemlerine iyi gelir.

Cildinizin ölü derilerden arınmasını sağlar.

Cildinizin ferahlamasını sağlar.

Kırışıklığa engel olur.

Ter kokusunu engeller.

Güneş yanıklarına iyi gelir.

Eklem ağrısına şifadır.

İdrar yolu enfeksiyonuna iyi gelir.

Sirkeli su ile nasıl yıkanılır?

Sirkeyle duş alırken en çok tercih edilen sirkelerin başında elma sirkesi geliyor.

Haftada 2-3 kez banyo bittikten sonra durulanma suyu hazırlayın. Hazırladığınız kovanın içerisine yarım çay bardağı elma sirkesi ekleyin. Peki her gün sirkeyle yıkanır mı? Uzmanlar her gün sirkeyle yıkanmanın cildi tahriş edebileceğini ifade ediyor.

Sirkeli su her gün içilir mi?

Günlük düzenli bir şekilde sirkeli su tüketildiğinde bağışıklık sistemini koruyor. Özellikle de soğuk kış günlerinde sirkeli su tüketmek hastalıklardan korur. Sirkelerin pek çok farklı çeşidi bulunuyor. Günümüzde en çok üzüm sirkesi ve elma sirkesi kullanılıyor.

Sirkeli su ateşi düşürür mü?

Ateş düşürmek için asla kolonya, alkol, sirke ve buz kullanmayın. Bunlar damarları ani olarak büzer ateş hemen düşer gibi olur. Sonrasında ise damarlar genişler ve ateş çok daha fazla yükselir.