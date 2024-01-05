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Ekonomi Sırf "modaya" uymak için değil! 40 milyar dolar için kolları sıvadılar
Ekonomi

Sırf "modaya" uymak için değil! 40 milyar dolar için kolları sıvadılar

Yeniakit Publisher
2024-01-05 14:55:00 -
Sırf "modaya" uymak için değil! 40 milyar dolar için kolları sıvadılar

Türk moda endüstrisinin amiral gemisi İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği bu yıl çalışmalarına hız kesmeden devam edecek.

Türk moda endüstrisinin amiral gemisi İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB), 40 milyar dolarlık ihracat hedefi için 2024’te de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Küresel moda endüstrisinin şampiyonlar liginde Türkiye’yi daha üst sıralara çıkarmak için paydaşlarla istişareyi ve ortak akılda buluşmayı temel ilke edinen İHKİB, yılın ilk sektör buluşmasını Osmanbey Tekstilci İş İnsanları Derneği (OTİAD) ile gerçekleştirdi.

Önemini koruyacak

İHKİB Başkan Yardımcısı Mustafa Paşahan moda endüstrisinin Türkiye ekonomisi için öneminin altını çizdi. Türkiye’nin dışa açılmasında ve ihracatında farklı bir yeri bulunan moda endüstrisinin gelecekte de önemini koruyacağını vurgulayan Paşahan, şöyle devam etti:

Birim değeri artacak

“İHKİB olarak biz hazır giyimde halen 19 dolar düzeyinde bulunan kilogram birim değerimizi orta vadede 40 dolara, ihracatımızı da 40 milyar dolara çıkarmak istiyoruz. Stratejimizi ve oyun planlarımızı bu hedef doğrultusunda oluşturuyoruz. 2023 bizim için son derece yoğun ve yorucu bir yıl oldu. AB Yeşil Mutabakat’a uyumun yol haritası niteliğindeki eylem planımızı tamamladık. ABD, Rusya, Fransa, İngiltere ve Almanya’nın da aralarında bulunduğu ülkelerde 20 fuara milli katılım düzenledik. 1 milyar 217 milyon lira tutarındaki desteği firmalarımıza ulaştırdık.

Asgari ücret desteği açıklaması

Paşahan, moda endüstrisinin geçen yıl küresel pazarlardaki daralma ve yüksek maliyetler nedeniyle fiyat tutturamadığı için müşteri kayıpları yaşadığını vurguladı.“ Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve İHKİB Başkanımız Mustafa Gültepe’nin asgari ücret desteğinin bin 400 liraya çıkarılması yönünde Cumhurbaşkanımıza ve ekonomi yönetimine ilettiği talebin en kısa zamanda karşılık bulmasını temenni ediyoruz." dedi.

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