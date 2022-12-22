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Dünya Sırbistan’dan küstah tehdit: Türkiye o ülkeye Bayraktar TB2 SİHA satarsa sorun yaşarız
Dünya

Sırbistan’dan küstah tehdit: Türkiye o ülkeye Bayraktar TB2 SİHA satarsa sorun yaşarız

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Kosova'ya Bayraktar TB2 SİHA satmaması gerektiğini söyleyerek üstü kapalı bir tehditte bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-12-22 09:14:00 -
Sırbistan’dan küstah tehdit: Türkiye o ülkeye Bayraktar TB2 SİHA satarsa sorun yaşarız

Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Fikrim Damka, Bayraktar SİHA alımı doğrultusunda çalıştıklarını söyledi.

Kosova'nın bu çıkışı Sırbistan'ı fena halde rahatsız etti. Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye'nin Kosova'ya İHA satması halinde iki ülke ilişkilerinde bazı sorunlar oluşacağını söyledi.

Doğu Akdeniz Politik'te yer alan habere göre, Vucic yaptığı açıklamada, "Türkiye, Bayraktar TB2'yi Kosova'ya ihraç ederse ilişkilerimiz açısından sonuçları olacaktır. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saygı duyuyoruz, ancak bu durum şüphesiz iki ülke arasındaki ilişkileri etkileyecektir. Uluslararası hukuka göre Türkiye'nin Kosova gibi orduya sahip olma hakkı olmayan bir ülkeyi silahlandırma hakkı yoktur. Fakat, gördüğünüz gibi, uluslararası hukuk kimin umurunda?" diyerek tepki çeken ifadeler kullandı.

 

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Yorumlar

ramses

hadi git ordan d....ma sanamı sorcaz? seni yatırımlarla adam ettik efendi ol!tüm yatırımları teşvikten çıkarırız!biz dost olalım dedikçe üç kuruşu gören şımarıyor ;olmadı vucic!

Osmanlı

Yarın bir gün sürüne sürüne kapımıza gelisiniz.o zaman size vereçeğimiz çevap hazırdır.
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