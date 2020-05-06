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Aktüel

Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-06 22:40:30 -
Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL kaldırıldı

BELGRAD (AA) - Sırbistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 15 Mart'ta ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) kaldırıldı.

Hükümetin önerisi üzerine bugün Sırbistan Meclisinde görüşülen teklif, oy çokluğuyla kabul edildi. Karar, gece yarısından itibaren yürürlüğe girecek.

OHAL'in kaldırılmasıyla kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasının da sona ermesi öngörülürken, ordu mensupları da artık Kovid-19 ile mücadele kapsamında sokaklarda görev yapmayacak.

Öte yandan, salgının tamamen sona ermediği göz önünde bulundurularak, 50'den fazla insanın bir araya gelmesi meclis kararıyla yasaklandı.

Sosyal mesafeye uyulması ve maske ile eldiven takılması zorunluluğu da getirilirken, eğitime online olarak devam edilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, düğün ve benzeri etkinlilerin de 15 Haziran'dan sonra yapılması kararı alındı.

Bu arada, meclisteki oturumun başladığı sabah saatlerinde, aşırı sağcı milletvekili Bosko Obradovic, salonda düdük çalarak oturumu protesto etti. Obradovic, bir süre sonra meclis salonundan çıkarıldı.

Sırbistan'da Kovid-19 nedeniyle yaşanan can kaybı 203'e çıkarken, vaka sayısı da 9 bin 791 oldu.

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