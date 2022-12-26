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Dünya Sırbistan'da feci kaza
Dünya

Sırbistan'da feci kaza

Sırbistan'ın güneydoğusundaki Nis-Dimitrovgrad demiryolu hattında, amonyak yüklü bir yük treninin vagonunun devrilmesi sonucu, 51 kişi zehirlendi.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 03:07:00 -
Sırbistan'da feci kaza

Sırbistan İçişleri Bakanlığı açıklamasına göre, Pirot şehri yakınlarında, raydan çıkan yük treninin vagonundaki amonyak havaya karıştı. Açıklamada, amonyak sebebiyle 51 kişinin zehirlendiği belirtilerek, bölge halkına evlerinden çıkmamaları uyarısı yapıldı.

Pirot Belediye Başkanı Vladan Vasic ise yerel basına yaptığı açıklamada, kazanın ardından olağanüstü hal ilan edilen bölgedeki okullarda eğitime 1 gün ara verileceğini kaydetti.

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hercai

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