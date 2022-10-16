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Dünya Sırbistan Ukrayna'daki büyükelçiliğini kapattı
Dünya

Sırbistan Ukrayna'daki büyükelçiliğini kapattı

Sırbistan'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev Büyükelçiliğini "misyon çalışanlarının güvenliğini sağlamak için" geçici olarak kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 15:59:00 -
Sırbistan Ukrayna'daki büyükelçiliğini kapattı

Sırbistan'ın Kiev Büyükelçiliğinin internet sayfasında yer alan yazılı açıklamada, "Sırbistan Cumhuriyeti'nin Ukrayna'daki Büyükelçiliği, personelinin güvenliğini sağlamak için geçici olarak kapatılmıştır. Büyükelçilik çalışanları, Ukrayna'ya dönüş koşulları sağlanana kadar çalışmalarına Belgrad'dan devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Sırbistan Dışişleri Bakanlığının vatandaşlarına yönelik 13 Şubat'ta yaptığı Ukrayna'ya seyahat uyarısı da hatırlatıldı.

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