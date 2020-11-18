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Spor Sırbistan Rusya maçı ne zaman?
Spor

Sırbistan Rusya maçı ne zaman?

Sırbistan Rusya maçı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup altıncı ve son maçında Sırbistan evinde Rusya'yı ağırlayacak. Peki, Sırbistan Rusya maçı ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta ve hangi kanalda verilecek? İşte, Sırbistan Rusya maçı hakkında ayrıntılar…

Yeniakit Publisher
2020-11-18 22:14:00 -
Sırbistan Rusya maçı ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak Sırbistan-Rusya karşılaşması için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Futbolseverler tarafından yakından takip edilen Sırbistan Rusya maçı Stadion Rajko Mitic stadyumunda yapılacak. Grupta Sırbistan 3 puanla son sırada yer alırken, son maçlar öncesinde Rusya 8 puan ve averajla lider konumunda yer alıyor. Karşılaşma İngiliz hakem Anthony Taylor sorumluluğunda olacak. İşte, maça dair detaylar…

Sırbistan Rusya maçı ne zaman oynanacak? Maç saat kaçta ve hangi kanalda?

Müsabaka saat 22.45'te başlayacak. Karşlaşma Stadion Rajko Mitic stadyumunda oynanacak. İngiliz hakem Anthony Taylor maçı yönetecek. Karşılaşma S Sport Plus, S Sport, kanalından canlı izlenebilecek.

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