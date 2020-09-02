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Aktüel Sırbistan-Kosova diyalog süreci Brüksel'de devam edecek
Aktüel

Sırbistan-Kosova diyalog süreci Brüksel'de devam edecek

Yeniakit Publisher
2020-09-02 15:35:36 -
Sırbistan-Kosova diyalog süreci Brüksel'de devam edecek

BRÜKSEL (AA) - Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile AB Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın pazartesi günü Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Kosova Başbakanı Avdullah Hoti'yi Brüksel'de ağırlayacağını bildirdi.

Stano, günlük basın toplantısında, Sırbistan-Kosova görüşmelerinin ilerlediğini belirterek Sırp ve Kosovalı liderlerin AB'nin kolaylaştırıcılığında yürütülen diyalog çerçevesinde Brüksel'e geleceğini aktardı.

Görüşmelerde ele alınacak konular hakkında bilgi veren Stano, Sırbistan ve Kosova arasındaki normalleşme sürecinde azınlık olmayan topluluklar ve karşılıklı finansal talepler ile mülkler konularının gündemde olacağını söyledi.

Sırp ve Kosovalı liderlerin toplantısından önce hafta sonunda Brüksel'de uzmanlar seviyesinde toplantı yapılacak. Bu toplantıda kayıp ve yerinden edilmiş kişiler ile ekonomik iş birliği başlıkları tartışılacak.

- Sırbistan-Kosova meselesi ve diyalog süreci

Kosova, 2008'de Sırbistan'dan ayrılıp tek taraflı bağımsızlığını ilan etse de Sırbistan, Kosova'yı hala kendi toprağı olarak görmeye devam ediyor.

Kosova, 100'den fazla ülke tarafından bağımsız bir devlet olarak tanınmasına rağmen Sırbistan ile Kosova arasındaki gergin ilişkiler sık sık gerilimi de tırmandırıyor.

İlişkilerin normalleşmesi amacıyla AB ara buluculuğunda 2011'de başlatılan diyalog süreci, son olarak Kasım 2018'de kesintiye uğramış, geçen temmuz ayında ise Brüksel'de yapılan toplantı ile yeniden başlatılmıştı.

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