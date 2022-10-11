Sırbistan Cumhurbaşkanı Sırplara ayeti kerime ile seslendi! "Sizden ricamdır"

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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Novi Pazar kentinde konuştu.

Vuçiç, konuşmasının bir bölümünde Bakara suresinden 208. ayeti kerimeyi okudu.

"Ey iman edenler, hepiniz birden sulha, selamete girin, Şeytan'ın izini izlemeyin; şüphe yok ki o, size apaçık bir düşmandır."

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, okuduğu ayeti kerimeden sonra şu ifadeleri kullandı:

Bu nedenle hem Ortodoks hem Müslümanlardan ricamdır. Bu barışı korumak ve ülkemizi inşa etmek için çalışalım.