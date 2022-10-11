  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Sırbistan Cumhurbaşkanı Sırplara ayeti kerime ile seslendi! "Sizden ricamdır"
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Sırplara ayeti kerime ile seslendi! "Sizden ricamdır"

Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Novi Pazar kentinde konuşan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, kalabalığa Kur’an-ı Kerim’in Bakara suresinden ayeti kerime okuyarak seslendi.

Yeniakit Publisher
2022-10-11 17:16:00 - 2022-10-11 17:31:18

 Yeniakit.com.tr 

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, Müslümanların yoğun olarak yaşadığı Novi Pazar kentinde konuştu.

Vuçiç, konuşmasının bir bölümünde Bakara suresinden 208. ayeti kerimeyi okudu.

"Ey iman edenler, hepiniz birden sulha, selamete girin, Şeytan'ın izini izlemeyin; şüphe yok ki o, size apaçık bir düşmandır."

Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç, okuduğu ayeti kerimeden sonra şu ifadeleri kullandı:

Bu nedenle hem Ortodoks hem Müslümanlardan ricamdır. Bu barışı korumak ve ülkemizi inşa etmek için çalışalım.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23