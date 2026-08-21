Sır gibi saklanan İ-ZAHA ilk kez TEKNOFEST'te tanıtıldı! Dünyada eşi benzeri yok!

Milli Savunma Bakanlığı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfının (T3 Vakfı) ana yürütücülüğünde Gölcük Tersanesi Komutanlığı'nda başlayan TEKNOFEST Mavi Vatan, Türk savunma sanayisinin en yeni insansız sistemlerine ev sahipliği yapıyor. Türk savunma sanayisinin önde gelen askeri kara aracı üreticisi FNSS, amfibi hücum harekatının en yüksek riskli evresini insansız hale getiren çok maksatlı modüler insansız amfibi aracı İ-ZAHA'yı ilk kez bu etkinlikte gösterime sundu. FNSS Program Müdürü Göktuğ Burak Çalık, aracın harp sahasındaki önemine ve teknik özelliklerine ilişkin Haber7'ye özel açıklamalarda bulundu.

"İLK KIYI ÇIKARMA EVRESİNİ TAMAMEN İNSANSIZ HALE GETİRMEYE ÇALIŞTIK"

Amfibi harekat kapsamındaki senaryoyu farklılaştırmak ve askerin yeteneğini artırmak için yeni bir konsept üzerinde çalıştıklarını belirten Çalık, "İnsansız ZAHA araçlarıyla amfibi harekatın en riskli evresi olan ilk kıyı çıkarma evresini biz tamamen insansız hale getirmeye çalıştık. İlk teması insansız araçlarla yapmak, orada keşif gözlem yapmak, gerekli hedefleri gerekmesi durumunda tespit edip vurabilmek için bu araçları geliştirdik." dedi.

Geçmişteki otonom ve insansız araç tecrübelerini kullanarak İ-ZAHA'yı çok kısa sürede ürettiklerini anlatan Çalık, Savunma Sanayii Başkanlığının ve kuvvet komutanlıklarının bu süreçteki büyük desteğine dikkat çekti. Aracın modüler yapısına vurgu yapan Çalık, "Şu anda buraya getirdiğimiz araç, atış destek varyantı üzerinde 40 milimetre bomba atar kuleyle bulunuyor. Ancak araç modüler, herhangi farklı bir varyanta, herhangi farklı atış destek sistemine çok rahatlıkla çevrilebiliyor. Bu da bize çok önemli bir kabiliyet sağlıyor." ifadelerini kullandı.

UZAKTAN KONTROL VE OTONOMİ HEDEFİ

İ-ZAHA'nın farklı merkezlerden, bir kıyıdan veya gemi üzerinden uzaktan kontrol birimiyle yönetilebildiğini aktaran Çalık, gelecekteki hedeflerinin aracı tam otonom hale getirmek olduğunu söyledi. İnsansız hava ve deniz araçlarının sürece entegrasyonuna değinen Çalık, şunları kaydetti:

"İHA ya da SİDA gibi röle olan araçlarla bu mesafe ciddi olarak artıyor. Yani dışarıdan, gemiden, herhangi bir ZAHA aracından ya da bir karargah merkezinden uzaktan kontrolle bu araçları kullanabileceğiz. Bu da bize uzaktan taarruzda, uzaktan temasta büyük bir avantaj sağlayacak. ZAHA'lardan önce insansız ZAHA'lar herhangi bir çıkarmada görev yapabilecek, o alanı keşfedebilecek, gerekli bilgileri ZAHA'ya, gemiye ya da karargaha iletebilecek ve burada herhangi bir insan olmayacak."

"DÜNYADA ÖRNEĞİ OLMAYAN BİR ARAÇ"

Modern savaş stratejilerinde insansız araçların öneminin giderek arttığını ve TCG Anadolu gibi platformlarla tam bir ekosistem oluşturduklarını belirten Çalık, İ-ZAHA'nın ihracat potansiyeli hakkında da çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Projenin bugüne kadar büyük bir gizlilik içinde yürütüldüğünü vurgulayan Çalık, "Dünyada örneği olmayan bir araç şu anda senaryo bakımından. Birçok ülkenin ihtiyacı olacağını düşünüyorum, ciddi şekilde talep olacağını düşünüyorum. Biz çalışmaları bugüne kadar hep gizli yürüttük, bugün ilk defa Mavi Vatan'da tanıtıyoruz. O yüzden ben ciddi şekilde diğer ülkelerden de istek, talep geleceğini düşünüyorum ama öncelik tabii ki kendi kuvvetlerimizi desteklemek." diye konuştu.