Şinzo Abe suikastında dini lidere saldırı ayrıntısı

Japonya dün bir suikast ile sarsıldı.

Ülkenin eski Başbakanı Şinzo Abe, Nara kentinde Liberal Demokrat Parti adayının seçim kampanyasına destek üzere katıldığı programda vurularak hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre Abe'yi el yapımı silahla vuran saldırgan Yamagami Tetsuya'nın ifadelerinden ayrıntılar medyaya yansımaya devam ediyor.

Kyodo'nun haberine göre, saldırıyla ilgili soruşturmayı yürüten müfettişler, Yamagami'nin, annesinin dini bir gruba bağış yaptığı için iflas ettiğini söylediğini aktardı.

Abe'nin destek verdiği dini lidere saldırı planı

Yamagami'nin ilk olarak bu grubun liderine saldırı planladığını anlattığını kaydeden müfettişlere göre, şüpheli, Abe'nin söz konusu "grubu Japonya'da desteklediğine" inandığını söyledi.

Bu arada, Yamagami'nin, Abe'nin seçim kampanyası konuşması yapacağı yerlere önceden defalarca gittiği bilgisi paylaşıldı.