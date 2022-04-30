Sinsi plan ortaya çıktı! ABD, İstanbul'u böyle işgal edecekmiş

Aziz Üstel, Ali Nail Kubalı'nın ABD'de yaşadığı bir olayı aktarıp, İstanbul'un işgali için yapılan sinsi planı gözler önüne serdi. Ünlü Amerikalı gazetecilerden Seymour Harsh'ün "ABD, Türkiye'de birçok gizli üsse sahip. İsrail bu üslerin hepsini biliyor. PKK da" sözlerini köşesine taşıyan Üstel, "Türkiye'yi gizli, ya da açık şekilde işgal etmiş bulunan bu yabancı üslerde, ABD Hava Kuvvetleri Özel Tahkikat ve Araştırma Bürosu (AFOSİ)'nin yüzlerce sivil personeli geceli gündüzlü bu işgal planları üzerinde çalışıyor" dedi. İşte Star'daki o ilgi çekici yazı:

"Ali Nail Kubalı ABD'de yaşadığı bir olayı anlatıyor:

"Wichita kentinde bir kuruluşun yönetim kuruluna örgütlenme yapılarıyla ilgili bir sunum yapıyordum. Dinleyicilerden Afrika kökenli biri sunum bitiminde yanıma yaklaştı ve 'İngilizcenizde biraz aksan var. Nerelisiniz?' diye sordu. Ben de Türk'üm deyince, akıcı bir Türkçeyle konuşmaya başlıyor; kendisinin silahlı kuvvetlerden emekli, Türkiye'yi gizli ve açık şekilde Türkçeyi ABD Kara Kuvvetlerinin Dil Okulunda öğrendiğini anlatıyor.

Kubalı, neden Türkçe diye soruyor.

Amerikalı gülüyor:

"Benim görev kentim İstanbul. Ben, ABD Silahlı Kuvvetleri İstanbul'a girdiğinde Türk sivil savunma ekiplerinin yolumuzu şaşıralım diye değiştirecekleri sokak isimlerini yerli yerine takmakla görevliyim.

Emekli olmama rağmen her yıl tatilimi İstanbul'da geçiririm... İstanbul'u en küçük sokaklarına kadar bilirim."

Kubalı, "Biz müttefikiz... NATO üyesiyiz," deyince, yarbay güler:

"ABD'nin sadece İstanbul'u değil bütün Anadolu'yu da işgal planları var; hem de onlarca!"

Ünlü Amerikalı gazetecilerden Seymour Harsh şöyle yazmıştır:

"ABD, Türkiye'de birçok gizli üsse sahip. İsrail bu üslerin hepsini biliyor. PKK da..."

Türkiye'yi gizli, ya da açık şekilde işgal etmiş bulunan bu yabancı üslerde, ABD Hava Kuvvetleri Özel Tahkikat ve Araştırma Bürosu (AFOSİ)'nin yüzlerce sivil personeli geceli gündüzlü bu işgal planları üzerinde çalışıyor..."