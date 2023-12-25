Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı aylık yüzde 20 büyüme oranıyla tasarruf sektöründe hızla ilerliyor

Sinpaş güvencesiyle ev ve araç sahibi olmak isteyen herkesi tasarrufa dayalı faizsiz finansman sistemi ile bu hayaline ulaştırmayı hedefleyen Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı (YTS), sektörün genç bir oyuncusu olarak gördüğü büyük ilgi ile hızla büyüyor.

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nın (YTS), sektörde var olan BDDK onaylı tasarrufa dayalı faizsiz finansman sektöründe faaliyet gösteren 6 firmadan biri olarak sektöre güçlü bir giriş yaptığını belirten Sinpaş YTS Genel Müdürü Merve Onarlı, “Türkiye’de dileyen herkesin, her lokasyonda kendi oluşturdukları ödeme planı ile ev ve araç sahibi olmalarını sağlamak için bu sektöre adım attık ve kısa sürede büyük ilgiyle karşılaştık. Sinpaş markasının 50 yıllık köklü kurumsal yapısı ile sektöre olan güveni de arttırdığını müşterilerimizden duyuyoruz” dedi.

“Seneye şube sayımızı 100’ün üzerine çıkarmayı hedefliyoruz”

Türkiye’nin en köklü kurumsal şirketlerinden birinin iştiraki olarak, adım attığı sektöre köklerine yakışır şekilde farklılık ve enerji getirme hedefiyle çalıştıklarının altını çizen Merve Onarlı firmanın büyüme hızı ile ilgili şöyle konuştu: “Artan talepler sayesinde kısa sürede hızlı bir şubeleşme atağı ile 2 yılda 3 şubeden, bugün 30 şehrimizde hizmet veren 52 şubeye ulaştık. Yıl sonuna kadar şube sayımızı 70’e, personel istihdamımızı %100 artırarak 650’ye çıkarmayı planlıyoruz. Her ay yüzde 20 büyümeyle yolumuza devam ediyoruz. Son 2 senede şube sayımızda çok büyük bir artış yaşadık. Seneye de şube sayımızı 100’lü rakamlara çıkarmayı planlıyoruz.”

“Şubelerimize gelen her 10 müşteriden 6’sı sisteme dahil oluyor”

Sinpaş Yapı Tasarruf Sandığı’nın büyük bir ilgi gördüğünü söyleyen Merve Onarlı, bugün şubelerine gelen her 10 müşterinin 6’sının bu sistemi anladığını, beğendiğini ve sisteme dahil olduğunu belirtti. Sektörün büyük bir gelişme atağında olduğunun ve son 8 yılda %851 civarında bir büyüme oranını yakaladığının altını çizen Onarlı, “Şubelerimize gelen müşterilerimizin yüzde 60’ı sistemi anlıyor ve satın alıyor. Ev ve araç almak için yeterli birikim veya peşinatı olmayan müşteriler peşinat biriktirmek için de bu sistemi uygun buluyor. Bu sistemde tasarrufunuzu küçük küçük başlayarak da büyütebiliyorsunuz” dedi.

“Tasarrufları enflasyona karşı koruyarak büyüten sistem”

Faizsiz finansman sisteminin diğer tasarruf sistemlerine göre en önemli farkının müşterileri enflasyona karşı koruyan yapısı olduğunu belirten Merve Onarlı, konu hakkında şu bilgileri paylaştı; “Yapı Tasarruf Sandığı enflasyona karşı da paranızı koruyan bir sistem. Örneğin 10 aylık bir plana dahil olan müşterimiz 4. ayda parasını peşin alıyor, kalan 6 ay boyunca ödemesini faizsiz yapıyor ve enflasyona maruz kalmamış oluyor.”

ÖNE ÇIKAN VİDEO