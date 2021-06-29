Türkiye’de uygulanan toplam aşı 50 milyon doza yaklaştı. İki doz aşı olanların sayısı ise 15 milyonu geçti. Aileler kendileri aşı olduktan sonra çocuklarını nasıl koruyabileceklerini araştırmaya başladı. 18 yaş altı çocuğu olan aileler “Çocuklara aşı yapılacak mı?” sorusuna cevap arıyor. Peki, Sinovac aşısı çocuklarda güvenli mi?

Sinovac aşısı çocuklara yapılıyor mu? Türkiye'de çocuklara korona ayısı yapılacak mı?

ABD, Kanada, İsrail gibi bazı ülkelerde 13-17 yaş arası gençlere Biontech aşısı uygulandı. Türkiye’de de çocuklara aşı uygulanıp uygulanmayacağı merak ediliyor. Yapılan bir bilimsel çalışma Sinovac aşısının 3-17 yaş arası çocuklarda son derece etkili olduğunu ortaya koydu. Dünyanın en önemli bilim dergilerinden Lancet’te yayımlanan araştırma, 550 genç üzerinde gerçekleştirilirken iki doz aşı olan 3 ila 17 yaş arası çocuk ve gencin kanlarında yüksek dozda antikor tespit edildiğini belirtti.

İki doz CoronaVac olan çocuk ve gençlerin yüzde 96’sından fazlasının corona virüse karşı antikor geliştirdiği belirtilirken araştırmacılar, aşı sonrasında yan etkilerin genel olarak hafif ve orta derecede olduğu bildirildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz hafta yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından çocuklara aşı yapılıp yapılmayacağına ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. Bakan Koca, “18 yaş altı için Bilim Kurulu dünyadaki çalışmaları, uygulamaları değerlendiriyor. Ülkeden ülkeye farklı yaklaşımların olduğunu biliyoruz. Biz en azından şunu yapmak istiyoruz, 18 yaş altı kronik rahatsızlığı olan çocuklarımızı, gençlerimizi aşılamaktan yanayız. Devamında çok uzun sürmez, muhtemelen 1 hafta 10 gün olabilir, özellikle kronik rahatsızlığı ve ek hastalığı olan kişileri aşılamış olacağız. Bunun dışında hangi 18 yaş altı grubunun tanımlanıp aşılanmasıyla ilgili bir netliğimiz yok. Bununla ilgili Bilim Kurulu zaten değerlendiriyor, gelişmelere göre bunu aktarmış oluruz” dedi.