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Yerel Sinop'ta uyuşturucu operasyonu
Yerel

Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-03-23 14:09:00 -
Sinop'ta uyuşturucu operasyonu

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kentte uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışma başlatıldı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda, 5,90 gram metamfetamin, 43 uyuşturucu hap ve 1,50 gram esrar ele geçirildi.

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