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Aktüel Sinop’ta karantina kuralına uymayarak parkta gezintiye çıkan kişi yurda yerleştirildi
Aktüel

Sinop’ta karantina kuralına uymayarak parkta gezintiye çıkan kişi yurda yerleştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-13 13:51:52 -
Sinop’ta karantina kuralına uymayarak parkta gezintiye çıkan kişi yurda yerleştirildi

SİNOP (AA) - Sinop’ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evde karantina kuralına uymayarak, parkta gezintiye çıktığı tespit edilen kişi yakalanarak Kredi Yurtlar Kurumu yurduna yerleştirildi.

Sinop'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın önlenmesi ve halk sağlığının korunmasına yönelik denetimler devam ediyor.

Kentte Barış Manço Parkı mevkisinde denetim yapan emniyet ekipleri, durdurdukları bir kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan arkadaşlarıyla teması nedeniyle 14 gün karantinada olması gerektiğini belirledi.

Karantina kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi gereği hakkında yasal işlem yapılan ve idari para cezası uygulanan kişi Kredi Yurtlar Kurumuna ait karantina yurduna yerleştirildi.

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