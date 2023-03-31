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Yerel Sinop'ta dehşet! Baba ve oğlu sokak ortasında öldürüldü!
Yerel

Sinop'ta dehşet! Baba ve oğlu sokak ortasında öldürüldü!

Yeniakit Publisher
2023-03-31 12:15:00 - 2023-03-31 12:32:05
Sinop'ta dehşet! Baba ve oğlu sokak ortasında öldürüldü!

Edinilen bilgiye göre, baba Erhan Bayrak (42) ve oğlu Alperen Bayrak (19) ile İ.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İ.G., yanında bulunan tabancasıyla baba ve oğlunu sokak ortasında vurarak ağır yaraladı.

Edinilen bilgiye göre, baba Erhan Bayrak (42) ve oğlu Alperen Bayrak (19) ile İ.G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İ.G., yanında bulunan tabancasıyla baba ve oğlunu sokak ortasında vurarak ağır yaraladı.

Sinop Gerze’de bir şahıs, tartıştığı Erhan Bayrak ve oğlu Alperen Bayrak’ı sokak ortasında tabancayla vurarak öldürdü.

Olay, saat 22.30 sıralarında Gerze’ye bağlı Köşk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, baba Erhan Bayrak(42) ve oğlu Alperen Bayrak(19) ile İsmail G. arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada İsmail G., yanında bulunan tabancasıyla baba ve oğlunu sokak ortasında vurarak ağır yaraladı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gerze Devlet Hastanesi’ne kaldırılan baba ve oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Katil zanlısı İsmail G. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

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