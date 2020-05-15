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Sinop’ta bir köy karantinaya alındı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 17:44:23 -
Sinop’ta bir köy karantinaya alındı

SİNOP (AA) - Sinop'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyde karantina uygulaması başlatıldı.

Boyabat Kaymakamlığından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerince yapılan taramalar üzerine ilçenin Sarıağaççayı köyünde koronavirüs vakalarına rastlandığı belirtildi.

Açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla söz konusu köyde ikinci bir karara kadar karantina uygulaması başlatıldığı, jandarma ekiplerince giriş ve çıkışların kapatıldığı kaydedildi.

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