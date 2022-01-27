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Yerel Sinop'ta balıkçılar limanda yanlarına gelen su samurunu besledi
Yerel

Sinop'ta balıkçılar limanda yanlarına gelen su samurunu besledi

Sinop'ta, balıkçılar limanda teknelerinin yanına gelen su samurunu beslediler.

Yeniakit Publisher
2022-01-27 13:08:00 -
Sinop'ta balıkçılar limanda yanlarına gelen su samurunu besledi

Kent limanında ağlarını temizleyen balıkçıların yanına, bir su samuru geldi. Bir süre tekne etrafında dolaşan su samuru, balıkçılar tarafından balıkla beslendi.

Su samurunun balıkçılar tarafından beslenme anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Su samurunun Akliman sahilinde bir köpek ile oynadığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

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